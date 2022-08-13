الرياضة أخضر السنوكر يشارك في بطولة العالم للناشئين برومانيا

الدمام- حمودالزهراني

وصلت عصر اليوم السبت إلى العاصمة الرومانية بوخارست بعثة المنتخب السعودي للسنوكر؛ استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين في السنوكر 2022 في الفترة من 14 إلى 27 أغسطس الجاري. ويترأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وتضم المدير الفني أحمد العنزي وتم اختيار 3 لاعبين ولاعبتين للمشاركة، هم “زياد القباني وفارس آل مدن وأيمن العمري، ودلال الشمري وإيمان جبران”

وكان الاتحاد الدولي للسنوكر قد اعتمد الفئات والبرنامج الزمني للبطولة حيث تقام بطولة تحت 16 سنة من 15 إلى 18 أغسطس وبطولة أقل من 18 عامًا تقام من 19 إلى 22 أغسطس وبطولة تحت 21 سنة تقام من 23 إلى 27 أغسطس وبطولة السيدات تحت 21 سنة تقام من 21 إلى 24 أغسطس. وسيلتحق اللاعب أيمن العمري بالبعثة في ٢١ اغسطس حيث ستقام بطولة تحت ٢٢ عاما يوم ٢٣ أغسطس.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يعتبر أول منتخب خليجي وعربي يشارك ببطولة العالم للناشئين والناشئات.