مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور المنطقة الجنوبية

الرياض : واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- زار معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري أمس، المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار برنامج «معًا» الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.

وبدأ زيارته بجولة شملت مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية ، حيث اطّلع على التجهيزات الخاصة بمركز السكري، ومركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب، كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية واستمع إلى ملاحظاتهم.

بعد ذلك، افتتح معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، المعمل الرقمي للأسنان والذي تم تصميمه بأحدث التقنيات الرقمية ليقدم خدمات متقدمة للمراجعين، ثم دشّن خدمة البريد الدوائي والتي توفر خدمات مميزة لمراجعي المستشفى وتختصر الكثير

من الوقت والجهد.

وخلال الجولة، زار معاليه مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.

ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع -حفظهما الله-، كما زار معاليه، فرع إدارة المرافق والشؤون الهندسية، واستمع لإيجاز عن مشاريع الفرع، وذلك بعد أن التقى منسوبيه.

وختم معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، زيارته للمنطقة الجنوبية بإيجاز قدّمه في مركز العمليات بقيادة المنطقة الجنوبية عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته وسير تقدمه وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المبادرات المرتبطة به.