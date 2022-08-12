سيبولدي يسلم إدارة الأهلي تقريره الفني.. ومحاولات لتولي الواكد إدارة الكرة

علمت مصادر” البلاد” أن مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي سيبولدي سيسلم الإدارة الأحد المقبل التقرير الفني عن اللاعبين الراحلين والباقين معه، بعد أن قيم المدرب كافة اللاعبين في معسكر الفريق الخارجي، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين المغادرين لإيجاد فرصة في أندية أخرى سواء بالإعارة أو الانتقال.
من جهة أخرى، أشارت مصادر البلاد أن إدارة النادي مازالت مستمرة في التفاوض مع الدولي السابق عبدالله الواكد لشغل منصب مدير الكرة، وتنتظر رده النهائي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م