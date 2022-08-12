الرياضة سيبولدي يسلم إدارة الأهلي تقريره الفني.. ومحاولات لتولي الواكد إدارة الكرة

جدة- عابد السلمي علمت مصادر” البلاد” أن مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي سيبولدي سيسلم الإدارة الأحد المقبل التقرير الفني عن اللاعبين الراحلين والباقين معه، بعد أن قيم المدرب كافة اللاعبين في معسكر الفريق الخارجي، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين المغادرين لإيجاد فرصة في أندية أخرى سواء بالإعارة أو الانتقال. من جهة أخرى، أشارت مصادر البلاد أن إدارة النادي مازالت مستمرة في التفاوض مع الدولي السابق عبدالله الواكد لشغل منصب مدير الكرة، وتنتظر رده النهائي.