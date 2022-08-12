تناول هذه المشروبات يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة!

وجد خبراء التغذية أن هناك مشروبات تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة ، حيث أكد الخبراء أن الحفاظ على رطوبة الجسم عبر شرب الماء هو أهم العادات التي تقلل الالتهاب، ولفتت إلى أنه “عندما نشعر بالجفاف يضيف ذلك ضغطا إضافياً على الجسم، ويزيد الإجهاد من الالتهاب”.
وكذلك شرب الماء أمر ضروري لعيش حياة أطول أيضا، فالجفاف وكذلك نقص الإلكتروليتات، مرتبطان بزيادة معدل الوفيات والأمراض وبظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
وأوضحت الدكتورة تريستا بيست أن معظم أنواع الشاي العشبي الساخن لها فوائد صحية بناءً على محتوياتها من المغذيات النباتية، والعديد منها مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل السموم من الجسم .
وأضافوا أيضا أن”شاي الكركديه”، فهو على وجه الخصوص مصدر قوة لفيتامين سي المفيد للبشرة لإبطاء ملامح الشيخوخة.
ومن المعروف أيضاً أن القهوة السوداء (من دون كريمة وسكر) مشروب مضاد للالتهابات لأنها تحتوي على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة وتقلل من التوتر الذي يؤثر على البشرة وعلى ظهور التجاعيد.