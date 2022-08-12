الرياضة الليوث يختتمون معسكرهم الخارجي ويعودون إلى عرينهم

الرياض – هاني البشر اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة ماريبا الإسبانية التي احتضنته لمدة 21 يومًا، نفذ خلالها المدير الفني للفريق فيسنتي مورينو برنامجه الإعدادي للمرحلة الأولى، التي شهدت تطبيق استراتيجية تدريبية نوعية تضمنت الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى الجوانب الصحية والغذائية. منذ انطلاقته، شهد المعسكر انضباطًا كبيرًا في أوساط البعثة الشبابية، إذ ساعد ذلك المدير الفني على تنفيذ برنامجه الإعدادي بنجاح، كما شهدت التدريبات تفاعلًا كبيرًا من قبل اللاعبين الذين أبدوا روحًا معنوية عالية أثناء الحصص التدريبية اليومية التي كانت على فترتين (صباحية ومسائية). وخاض الفريق خلال مدة معسكره خمس مباريات ودية أمام:(ريال بلماس، ريال سرقسطة، الخيسيراس، سلتافيغو، وريال بالومبيديكا)، حيث فاز في مباراتين، وخسر اثنتين، وتعادل في واحدة. وسيبدأ المدير الفني مورينو المرحلة الإعدادية الثانية للفريق في العاصمة الرياض مساء الأحد المقبل، حيث تتضمن العديد من التدريبات الخاصة في مقر النادي، بالإضافة إلى عدد من المباريات الودية مع الفرق المحلية، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.