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السديس يشيد بإنجازات أبطال الأمن الاحترافية

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1444 هـ      12 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنجازات أبطال أمن الدولة الأمنية الاحترافية والمهنية ، مؤكدا بأن المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين أمر شرعاً وعقلا وعرفا.

وقال السديس: “لامكان للإرهاب والإرهابيين في بلادنا “، وشدد الرئيس العام على أن امن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به ، مؤكدا في ذات الوقت ، وثمن السديس بالجهود العظيمة للمملكة في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع قائلا: “إن الدولة ماضية بإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد المباركة، واختتم السديس تصريحه بالتضرع إلى الله- عز وجل- بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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