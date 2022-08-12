السديس يشيد بإنجازات أبطال الأمن الاحترافية

جدة : البلاد

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنجازات أبطال أمن الدولة الأمنية الاحترافية والمهنية ، مؤكدا بأن المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين أمر شرعاً وعقلا وعرفا.

وقال السديس: “لامكان للإرهاب والإرهابيين في بلادنا “، وشدد الرئيس العام على أن امن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به ، مؤكدا في ذات الوقت ، وثمن السديس بالجهود العظيمة للمملكة في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع قائلا: “إن الدولة ماضية بإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد المباركة، واختتم السديس تصريحه بالتضرع إلى الله- عز وجل- بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.