الرياضة الأهلي يتلقى عرضا للصبياني.. ورحيل خبراني

جدة- عائض الدهاس علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي تلقت عرض إعارة مؤخرا، للظهير الأيسر هاني الصبياني، من نادي الباطن، حتى نهاية الموسم، وتدرس الإدارة العرض للقبول أو الرفض. وبينت ذات المصادر أن هناك رغبة بين اللاعب محمد خبراني، وإدارة النادي لخروج اللاعب بالإعارة أو الانتقال النهائي متى أتى عرض مناسب له. من جهة أخرى، يعاود الفريق الأول تدريباته غداً السبت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.