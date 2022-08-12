الرياضة

الأهلي يتلقى عرضا للصبياني.. ورحيل خبراني

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1444 هـ      12 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- عائض الدهاس

علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي تلقت عرض إعارة مؤخرا، للظهير الأيسر هاني الصبياني، من نادي الباطن، حتى نهاية الموسم، وتدرس الإدارة العرض للقبول أو الرفض.

وبينت ذات المصادر أن هناك رغبة بين اللاعب محمد خبراني، وإدارة النادي لخروج اللاعب بالإعارة أو الانتقال النهائي متى أتى عرض مناسب له.

من جهة أخرى، يعاود الفريق الأول تدريباته غداً السبت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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