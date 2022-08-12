إنجازات تاريخية في مشاركة أولى لسيدات الشطرنج السعوديات بأولمبياد العالم

حقق أبطال المنتخب السعودي للشطرنج 4 ألقاب أولمبية خلال مشاركتهم في أولمبياد العالم بالهند – تشيناي – 2022، التي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، بمشاركة اللاعبين أحمد الثبيتي وعبدالله المطيري وأحمد الرحيلي وعبدالعزيز الزامل وأحمد الحارثي، واللاعبات داليا السميري وبدور الشلاش وأسماء الجابري وأفنان القبيشي وندى المهنا، مع تواجد المدير الفني للاتحاد عبدالرحمن مسرحي ومدرب المنتخب السعودي محمد حدوش. وحقق أخضر الشطرنج للسيدات إنجازين مع مشاركته الدولية الأولى خارج المملكة، وكان قاب قوسين أو أدنى من خطف ميدالية ذهبية في الأولمبياد قبل فقدانها بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، في الوقت الذي حققت فيه لاعبة المنتخب السعودي داليا السميري أعلى لقب دولي WFM (أستاذة اتحادية)، منحتها إياه اللجنة المنظمة بعد أن حصلت على لقب WCM (مرشح أستاذ)، وذلك عقب سلسة من خمس انتصارات متتالية، بينما حققت اللاعبة أسماء الجابري لقب WCM (مرشح أستاذ) مع مشاركتها الأولى. وعلى صعيد أخضر الرجال للشطرنج حقق اللاعب أحمد الرحيلي نتائج ايجابية خلال مشواره في الأولمبياد 9,5 من 11 جولة وتوج الآخر بأعلى لقب تمنحه دورة الألعاب الأولمبية العالمية للشطرنج FM (أستاذ اتحادي)، كما حقق اللاعب أحمد الحارثي وبالرغم من صغر سنة الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة إلا أنه استطاع تحقيق نتائج مميزة توج على إثرها بلقب (مرشح أستاذ) CM. من جهته بارك رئيس الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي لكل اللاعبين واللاعبات جهودهم ونتائجهم المشرفة في البطولة، واصفاً ظهورهم بالمشرف في المحفل الدولي الكبير بتواجد 190 فريقًا من 180 دولة، عاداً النتائج الجيدة ذات إسهام في رفع تصنيف نجوم المنتخب الدولي مع اكتساب الخبرات والاحتكاك من خلال اللعب أمام منتخبات كبرى في الأولمبياد العالمية.