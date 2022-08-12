إحباط تهريب أكثر من مليون حبة مخدرة

جدة : البلاد

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب 1,100,000 حبة مُخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “ألعاب وملابس وبضائع متنوعة” وفي أثناء إجراء عملية التفتيش عُثِر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأةً داخل محتويات الإرسالية.

وأضافت أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، تم بفضل الله القبض على مستقبليها وعددهم 5 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة عبر جميع منافذها الجمركية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله؛ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.