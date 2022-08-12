مطلوب أمني يفجّر نفسه ويصيب 4 في جدة

جدة : البلاد

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

🎥فيديو | رئاسة أمن الدولة تعلن مقتل الإرهابي المطلوب منذ 7 أعوام عبدالله بن زايد البكري الشهري بتفجير نفسه بعد محاصرته في جدة مساء الأربعاء وإصابة مقيم باكستاني وثلاثة من رجال الأمنhttps://t.co/5EAnnGBwEz pic.twitter.com/AYrC4BkPKz — صحيفة البلاد (@albiladdaily) August 12, 2022

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع. والله الهادي إلى سواء السبيل.