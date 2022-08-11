ليفربول “يُحصّن” إليوت بعقد جديد

جدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد جناحه الواعد هارفي إليوت (19 عامًا) بحسب ما أعلن في بيان رسمي اليوم الخميس 11 أغسطس.

ونشر النادي السكاوزي صورًا ومقاطع فيديو في حساباته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإليوت أثناء توقيع العقود الجديدة.

لم يتم تحديد مدة عقد الموهوب الإنجليزي مع ليفربول في البيان، وترجح مصادر أنه أمضى تعاقدًا يبقيه في جنبات النادي إلى 2027.

انضم إليوت إلى ليفربول عام 2019 من أكاديمية فولهام الإنجليزي مقابل 1.7 مليون يورو. ثم أعاره ليفربول إلى بلاكبرن في 2020.

اقرأ أيضًا.. صدمة في ليفربول.. ألكانتارا يغيب 6 أسابيع للإصابة



بعد عودة إليوت من الإعارة، قرر المدرب الألماني يورغن كلوب تصعيده إلى الفريق الأول لليفربول وبالتحديد صيف عام 2021.

خلال أحداث الموسم الماضي 2021-2022 شارك إليوت في 12 مباراة على مستوى كل البطولات، وسجّل هدفًا وصنع آخرًا.