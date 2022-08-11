“كيم” يعلن انتصار كوريا الشمالية على كورونا

البلاد : متابعات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا.

وقال المصدر إن كيم أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي.

في غضون ذلك، ذكرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن تفشي كوفيد-19 نتج عمن وصفتهم بالأعداء في كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية من آخر الدول التي تعلن رصد فيروس كورونا في البلاد، فيما كانت مؤسسات دولية تشكك في صدق الرواية الرسمية بشأن المرض.

وفي يوليو الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إن أول تفش تشهده لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين “لأشياء غريبة” بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.