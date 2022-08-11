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طريقة عمل حساء الدجاج بالشعرية

نيفين عباسaccess_time14 / محرم / 1444 هـ      11 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لتحضير حساء الدجاج بالشعرية

المقادير اللازمة

دجاجة كاملة
4 حبات جزر مقطعة إلى أنصاف
4 سيقان كرفس
1 بصلة كبيرة مقطعة أنصاف
ماء للتغطية
الملح والفلفل حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج (اختياري)
شعرية محمرة

طريقة العمل

نضع الدجاج والجزر والكرفس والبصل في قدر كبير ونغطيها بالماء البارد
يسخن ويترك على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج ويسقط لحم الدجاج من العظام
أخرجي كل شيء من القدر
صفي المرق
نظفي اللحم من العظام
قطعي الجزر والكرفس والبصل
تبلي المرق بالملح والفلفل ومرق الدجاج حسب الرغبة
يعاد الدجاج والجزر والكرفس والبصل والشعرية إلى القدر ويقلب معًا ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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