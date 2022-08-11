المملكة عاصمة التقنية المالية بالمنطقة

الرياض- البلاد

وقّعت المدفوعات السعودية، اتفاقية شراكة إستراتيجية لرعاية مؤتمر ومعرض Seamless، الحدث الأهم عالميًا للابتكار في مجال المدفوعات والتقنية المالية، الذي سيقام لأول مرة حضورياً في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر ، وسيضم أكثر من 200 متحدث وأكثر من 150 جهة راعية ومشاركة، ويمثل فرصة مثالية للتواصل بين رواد الأعمال ومبتكري التقنية المالية والجهات الحكومية والمستثمرين وغيرهم.

وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، والمدير العام لشركة Terrapinn Middle East جوزيف ريدلي، في مقر المدفوعات السعودية بالرياض.

وأقيم المؤتمر والمعرض على مدار ثلاثة وعشرين عامًا كملتقى للخبراء والمختصين في مجالات المدفوعات، وشركات التقنية المالية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، حيث يُعد المعرض المتخصص في مجال المدفوعات بشكل عام ويغطي المؤتمر أحدث الابتكارات ويحتوي على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات في عدد من المواضيع من خلال خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.

وأوضح المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، أن رعاية المدفوعات السعودية للمؤتمر العالمي، يأتي للإسهام في تعزيز مكانة المملكة الريادية بوصفها العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة، ولأهمية المؤتمر الذي يسهم في دعم الريادة والابتكار في مجال التقنية المالية، مبينًا أن حضور ومشاركة الخبراء الدوليين بالمؤتمر الذي تستضيفه الرياض من شأنه تمكين منظومة المدفوعات في المملكة من الإسهام بشكل فعال في هذه النقاشات المهمة، والإسهام في تسريع الانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد بما يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي السعودي وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال جوزيف ريدلي: سعداء بشراكتنا مع المدفوعات السعودية لإطلاق Seamless في المملكة، الذي يمثل منصة لتبادل الأفكار وتبادل المعرفة في السوق السعودية، كما نؤمن بأن المملكة لديها جميع المكونات اللازمة لإيجاد بيئة مثالية للقطاع المالي مما يجعلها سوقًا مميزة للنمو في المستقبل.