اتجاه لتغيير موعد افتتاح كأس العالم 2022

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” إلى تغيير موعد افتتاح مسابقة كأس العالم قطر 2022 بحسب تقارير إعلامية صادرة الخميس 11 أغسطس.

وذكرت يومية “لو باريزيان” الفرنسية أن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي يدرس حاليًا مقترحًا بتقديم موعد المباراة الافتتاحية للمونديال يوم واحد.

من المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022 يوم 21 نوفمبر المقبل بلقائي السنغال وهولندا بالمجموعة الأولى، وإنجلترا ضد إيران بالمجموعة الثانية.

على أن يلعب المنتخب القطري صاحب الضيافة أمام الإكوادور ضمن المجموعة الأولى يوم 22 نوفمبر، في اليوم التالي لافتتاح كأس العالم.

مقترح تغيير موعد افتتاح كأس العالم 2022

المقترح المُقدّم إلى “FIFA” يقضي بافتتاح كأس العالم 2022 بمباراة بين المنتخب القطري والإكوادور يوم 20 نوفمبر.

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في حال وافقت اللجنة التنفيذية لـ”FIFA” على المقترح، فإن مباراة السنغال وهولندا ستقام يوم 20 نوفمبر، بعد الافتتاح بين قطر والإكوادور.

ويأتي الاقتراح لرغبة الجهات القطرية -بحسب تقرير- في أن تكون المباراة الافتتاحية للمنتخب صاحب الأرض والضيافة لضمان الحضور الجماهيري.