إطلاق ثاني برنامج لتطوير القيادات بالقطاع اللوجستي

الرياض – البلاد

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن تقديم ثاني برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم، إن البرنامج يعد أحد البرامج النوعية التي تنفذ لثاني مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا، حيث يهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT، مشيراً إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم 7 نوفمبر 2022 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 21 نوفمبر 2022 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا -عن بعد- يوم 5 ديسمبر 2022.

واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.