7.9 مليار أرباح ربعية لـ “سابك”

الرياض – البلاد

سجلت إيرادات الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ارتفاعا في الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 14.4 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 6 ٪ مقارنة بالربع السابق، وزيادة نسبتها 32 % على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة في الربع الثاني للعام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام ذاته من 6.47 مليار ريال إلى 7.93 مليار ريال، وهي قيمة أعلى من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليار ريال في الربع ذاته من السنة السابقة.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى ارتفاع حصتها من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وكذلك ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، مضيفة أن ذلك قابله ارتفاع في أسعار مواد اللقيم وتكاليف الشحن والتوزيع.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة “سابك”، يوسف بن عبد الله البنيان، أنه سيتم توزيع 2.25 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول.