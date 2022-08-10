ليبيا.. الحكومة المكلفة تدعم توحيد الجيش

طرابلس – البلاد

شدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان فتحي باشاغا، على أن حكومته تدعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية بما يحقق تطويره ويضمن مبدأ السيادة الوطنية.

وقال باشاغا أمس (الثلاثاء) بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، إن حكومته حريصة على توحيد المؤسسة العسكرية، مقدما التهاني للضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته.

وقرر المجلس الرئاسي الليبي حل كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية، إذ جاء القرار بعد يومين من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية. ويتوقع أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين الميليشيا المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

وثمّة قلق أممي ودولي كبير من أن إمكانية أن يؤدي هذا العداء والتنافس إلى انزلاق البلاد نحو القتال من جديد، خاصة في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تعيشه البلاد والانقسام السياسي والمناطقي، على وقع استعراض كبير للقوة وأعمال عنف متكررة من الميليشيا المسلحة.