خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس بنغلاديش

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية بنغلاديش عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.