تقنيات جديدة لتدوير النفايات العضوية

جدة ـ البلاد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أن منشأة «إدامة للحلول العضوية»، وهي شركة ناشئة لإعادة تدوير النفايات العضوية في كاوست، افتتحت رسميًا منشأة إعادة التدوير الجديدة الخاصة بها داخل مدينة الأبحاث والتقنية في الحرم الجامعي لكاوست.

وأوضحت جامعة كاوست، أن هذه المنشأة تعد الأولى من نوعها في المملكة، التي تستخدم تقنيات لمعالجة النفايات وحلول الزراعة الصحراوية، وهي ابتكارات مهمة تدعم أهداف التنمية المستدامة في رؤية المملكة ٢٠٣٠. وأضافت كاوست، أن معظم النفايات في المملكة يتم إرسالها إلى مكبات خاصة لدفنها، وهي تمثل تهديدًا للبيئة والصحة العامة، وتشكل عبئًا اقتصاديًا على القطاعات الحكومية العامة والشركات.

كما تشكل النفايات العضوية منها حوالي ٦٥٪، وينتج عن تراكمها انتشار غازات دفيئة خطرة مثل الميثان الذي يلوث الهواء ويتفاعل مع أنواع النفايات الأخرى لإنتاج مركبات ثانوية ضارة مثل «الرشاحة»، وهي سائل خطر يلوث التربة الجوفية ومصادر المياه. وأضافت كاوست، أن تقنيات «إدامة» تساعد على مكافحة هذه التهديدات من خلال استخدام علم الأحياء الدقيق في عملية التسميد؛ لتحويل النفايات العضوية إلى منتجات عالية القيمة للزراعة الصحراوية وزراعة الأشجار وترميم الأراضي.

يُذكر أن منشأة «إدامة» التي تم تطويرها بالتعاون مع إدارة المرافق في كاوست ستعمل على إعادة تدوير ١٠٠٪ من نفايات الجامعة الغذائية والخضراء، لإنتاج حوالي ٤٥٠٠ متر مكعب من محسنات التربة عالية الجودة، فضلًا عن المواد الأخرى المفيدة للتربة الرملية المحلية.