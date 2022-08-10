الأمطار ترسم ملامح الفرح بجازان

جازان ـ البلاد

شهدت منطقة جازان خلال الأسبوع الحالي هطولا كثيفا للمطر وجريانا للسيول وهبوب نسمات عليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الكبار والصغار من أهالي المنطقة والزائرين لها ، فيما شهدت السواحل كثافة في اعداد الزوار.

مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة ، أدت خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الماتعة بمتنزهات وشواطئ المنطقة ، حيث اكتظت شواطئ وحدائق المنطقة، بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر.

وأهابت المديرية بالجميع بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية والمخاطرة بقطع مياه السيول.