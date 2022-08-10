أمانة جدة تُطلق جائزة الأمين للتميز المجتمعي

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة المجتمع اليوم ، جائزة معالي أمين جدة للتميز في خدمة المجتمع لبلديات المحافظات “الأولى للعام 2022م”، والتي تستهدف إيجاد بيئة تنافسية بين البلديات في تبني وتفعيل المشاركة المجتمعية.

ويأتي تنظيم الجائزة وفق معايير محددة، حيث تُكرم البلديات المتميزة في المشاركات الفعالة من خلال الشراكات المجتمعية وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع وتعزيز الثقافة السلوكية بمشاركة كافة الفئات، وبما يعكس الأثر الإيجابي بيئياً واقتصاديا واجتماعيا وتحسين جودة الحياة على مستوى بلديات المحافظات لمواكبة رؤية 2030.