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أمانة جدة تُطلق جائزة الأمين للتميز المجتمعي

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1444 هـ      10 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة المجتمع اليوم ، جائزة معالي أمين جدة للتميز في خدمة المجتمع لبلديات المحافظات “الأولى للعام 2022م”، والتي تستهدف إيجاد بيئة تنافسية بين البلديات في تبني وتفعيل المشاركة المجتمعية.

ويأتي تنظيم الجائزة وفق معايير محددة، حيث تُكرم البلديات المتميزة في المشاركات الفعالة من خلال الشراكات المجتمعية وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع وتعزيز الثقافة السلوكية بمشاركة كافة الفئات، وبما يعكس الأثر الإيجابي بيئياً واقتصاديا واجتماعيا وتحسين جودة الحياة على مستوى بلديات المحافظات لمواكبة رؤية 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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