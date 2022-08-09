3500 جولة لمراقبة جودة منتجات قطاع البناء والتشييد خلال أسبوع

الرياض : البلاد

نفذت فرق الرقابة الميدانية لوزارة التجارة 3,581 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على منافذ بيع مواد البناء والتشييد والمستودعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة؛ لمراقبة التزامها بجودة منتجات البناء المعروضة وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتهدف إلى التأكد من التزام منشآت قطاع مواد البناء بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتحقق من مطابقة المنتجات لأحكام اللائحة الفنية لمواد البناء للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأكدت الوزارة استمرار مراقبتها لجودة منتجات قطاع البناء في السوق المحلية (الإسمنت، حديد التسليح، السيراميك)، وضمان وجود علامة الجودة السعودية على المنتجات، حيث أظهرت النتائج أن نسبة امتثال المنشآت بلغت 99% من إجمالي المنشآت.

وتتحقق وزارة التجارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مطابقة منتجات قطاع البناء للمواصفة القياسية المعتمدة، وضبط الممارسات التجارية غير النظامية، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين من الأفراد والمنشآت وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.