عروض الضوء والفرق الشعبية يجذب زوار صيف أبها

أبها ـ مرعي عسيري

يواصل مهرجان صيف أبها 2022، تقديم العديد من العروض والبرامج الترفيهية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة والمقامة في “سما أبها” والذي يستمر إلى 24 سبتمبر القادم، تحت شعار “فوق الجبال”.

ويقدّم المهرجان الذي تفتح أبوابه كل يوم أمام زواره من الرابعة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، خبايا القرية السحرية، والعروض الموسيقية الطربية الرائعة على المسرح الأزرق، وتذوق أشهى النكهات المحلية والعالمية التي يقدمها طهاة سعوديون وعالميون شاركوا من مختلف دول العالم ليستعرضوا إبداعاتهم في منطقة “ميفانا”.

ويجد الزائر للمهرجان احتياجاته خلال تجوله في منطقة السوق والبيع بالتجزئة التي يعرض من خلالها المصممون السعوديون أبرز العلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب منطقة الكرنفال والمغامرات التي تدمج بين التقليد والابتكار وإتاحة تجربة ترفيهية فريدة بمهرجان يجمع كل ما هو مميز ورائع.

وهيأ المهرجان منطقة مفتوحة للأطفال يقضون فيها أمتع أوقاتهم بين قلعة القفز وورش العمل والتعليم الترفيهي والسينما والأنشطة الترفيهية المختلفة التي خصصت للأطفال دون سن التاسعة، حيث يقوم طاقم عمل مؤهل بالإشراف عليهم والحرص على إيجاد بيئة مثالية لتحقيق سعادتهم، بالإضافة إلى أن المسرح الأزرق يستضيف عدداً من الفنانين والمطربين في حفلات موسيقية طربية، ويقدم أيضاً مجموعة من فناني الفلكلور الشعبي فنوناً متنوعة من تراث المنطقة و يروون قصصاً مميزةً وتجارب عظيمة ضمن عادات وتقاليد السكان والدول المجاورة، تمزج بين الفنون القديمة والمعاصرة.

وتقدّم منطقة الطهاة والمطابخ العالمية أشهر الوصفات المفضلة عالمياً من خلال استخدام المكونات الطازجة المحلية، إلى جانب طهي الأطباق السعودية والتعريف بأصولها ومناطق نشأتها، كما يقوم مجموعة من الطهاة العسيريين بالتعاون مع خبراء عالميين في صنع وتقديم أطباق محلية معروفة. يذكر أن اللجنة المنظمة أعلنت عن إطلاق حزمة من الفعاليات الجديدة كالألعاب النارية والعروض الشعبية بمشاركة فرقة النماص الشعبية، لتقديم أفضل عروض الضوء والفنون الاستعراضية التي ستعمل على تحقيق رضا زوار مهرجان صيف أبها 2022.