ضبط عدد من الأشخاص بعد قيامهم بإجراء انتخابات فرعية في الكويت

الكويت : متابعات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون بإجراء انتخابات فرعية حيث عثر على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في

عملية الانتخاب والفرز واختام وأوراق متلفة تم استخدامها في عملية التصويت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعالم الأمني بالوزارة اليوم الثلاثاء إن العمل يجري حاليا لضبط باقي المتورطين بالانتخابات الفرعية وتحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت أن إقامة الانتخابات الفرعية والتشاوريات يعد جريمة يعاقب عليها القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته حسب ما تقضي به المادة 45 التي تنص على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار والتزيد على خمسة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين” كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة.

ولفتت إلى أن الضبطية تأتي ضمن جهود الوزارة للتصدي للانتخابات الفرعية والتشاوريات التي يجرمها القانون مشيرة الى أن المعلومات الواردة للإدارة العامة للمباحث الجنائية أفادت بإقامة انتخابات فرعية بإحدى المناطق بموقعين مختلفين وشكلت فرقة للمتابعة والرصد.

وأضافت أنه بعد تكثيف التحريات التي قامت بها الفرقة تبين بالفعل انها انتخابات فرعية فتم استصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين.