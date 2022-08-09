إطلاق ظباء الريم في متنزه وثيلان

الرياض ـ البلاد

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن إطلاق عدد من ظباء الريم في منتزه وثيلان الوطني.

وأوضح مركز الحياة الفطرية –عبر تويتر- أنه بعد قضائها فترة في مسيجات ما قبل الإطلاق، واعتيادها على ظروف المنطقة، وتزامنًا مع هطول الأمطار، تم إطلاق عدد من ظباء الريم في منتزه وثيلان الوطني. يُذكر أن وزارة البيئة قررت في 2018م، تطوير أرض منتزه وثيلان الوطني في محافظة الخرج والتي تبلغ مساحته أكثر من 58 مليون متر مربع. وأوضحت الوزارة أن المتنزه سيكون عند استكماله رافدًا لمتنزهات منطقة الرياض التي يبلغ عددها 18 متنزها مثل متنزه الغاط الوطني ومتنزه سعد ومتنزه الزلفي.

ويعد متنزه وثيلان الوطني من أكبر المتنزهات الوطنية بالمملكة ، إذ يمتد لأكثر من 60 كلم ، وتتوفر فيه حماية طبيعية عبر سلسلة جبال وبوابة رئيسية مزودة بالكاميرات والحراسات على مدار 24 ساعة بدعم أمني من الجهات المختصة.