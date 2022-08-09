أمانة جدة: إزالة تعديات بنطاق ست بلديات

جدة ـ البلاد

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة الرقابية في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات عن استعادة أكثر من 3.9 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الثلاثة أشهر الماضية بنطاق 6 بلديات فرعية.

وبينت الأمانة أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت لتشمل إقامة مبان سكنية وتجارية وغرف ومستودعات وأسوار بطرق مخالفة دون مستمسكات نظامية في نطاق عدد من البلديات الفرعية شمال وشرق المحافظة، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض. وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع .

كما رصدت أمانة محافظة جدة مخالفات المباني خلال شهر يوليو من العام الحالي 2022م 1,496 مخالفة في عدد من الأحياء. وأوضحت الأمانة أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 1,261 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما, مضيفة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة الى ترك فتحات الصرف الصحي دون أغطية واقي، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.