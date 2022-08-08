مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

غزة – البلاد

بينما يستمر القصف من قوات الاحتلال على غزة، بدأت تحركات دولية لاحتواء الموقف، حيث تقدمت القاهرة بمقترح لوقف إطلاق النار يبدأ اليوم (الاثنين)، بعد أن تواصلت مع الجانبين من أجل وقف إنساني لإطلاق النار، في وقت تجري مفاوضات لتهدئة إنسانية في قطاع غزة. وأعلنت مصر أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف، وتتركز على منع التصعيد بين جانب قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة، بينما قال التقرير إن هناك موعدين مقترحين لبدء الهدنة، الأول في السادسة صباح اليوم، والثاني في الثالثة من صباح غدٍ، دون أن يتضح أي الموعدين سيتم اختياره.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مضيفاً أن مصر حريصة على نزع فتيل أي أزمة، وهذا ما تفعله فيما يخص قطاع غزة. وأكد مصدر أمني مصري إن جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة مستمرة، مضيفاً: نأمل في التوصل إلى توافق من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت، فيما أعلن مصدر آخر مسؤول وفقا للحدث أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين لإنهاء التصعيد واحتواء الموقف، مشيراً إلى أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كي لا تزداد الأمور سوءًا وتتطور العمليات بشكل أكبر.

وهاجمت قوات خاصة ومدفعية تابعة لجيش الاحتلال هاجمت نقاطاً عسكرية لحركة الجهاد، الجمعة الماضية، بعد قصف أهداف تابعة للحركة في قطاع غزة أدت لمقتل قيادي بارز فيها. وأطلقت قوات الاحتلال عددا من الصواريخ ما أدى لمقتل 31 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، وإصابة 8 أشخاص. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس، إن السلطة الفلسطينية تواصل اتصالاتها “لوقف الحرب على غزة”، مضيفاً: “ندين هجمات إسرائيل على المدنيين والبنى التحتية في غزة”، معتبرا أن الرد الحقيقي على إسرائيل يتمثل بإنهاء الانقسام الداخلي، فيما ذكرت الرئاسة الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس وجنين قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، في إشارة للعملية العسكرية ضد أهداف في القطاع واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.