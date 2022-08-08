مختصون: مقاومة الطقس الحار بالملابس فاتحة اللون

البلاد ـ وكالات

تشهد العديد من مناطق العالم، هذه الأيام درجات حرارة هي الأعلى بين المعدلات المعتادة خلال هذا الوقت من العام، وفي ظل الحرارة المرتفة فإن هناك أشخاصا كثرا لا يستطيعون التكيف مع الطقس الحار ، وفي هذا الصدد يقدم مختصون بعض الخطوات للتكيف مع تزايد درجات الحرارة، مع ترشيد النفقات، بحسب موقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية ، ومن هذه الإجراءات تناول الكثير من الوجبات الصغيرة خلال اليوم بدلاً من وجبتين كبيرتين.

إلى جانب تجنب الملابس ذات الألوان الداكنة – وخاصة الملابس السوداء – لأنها تحبس الحرارة من الشمس. لهذا السبب يُنصح بالتبديل إلى ملابس خفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة تعكس الحرارة وأشعة الشمس.

كما أنه يتوجب إبقاء الستائر مغلقة على النوافذ، فهذا لن يسمح لأشعة الشمس أن تصل للمساحات الداخلية في المنزل ، ما يبقيها محتفظة بدرجة حرارة منخفضة عن درجات الحرارة في الخارج ، علاوة على ذلك فإن “المراوح” خيار أوفر لكل منزل. وفي الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، فإن المروحة ستحرك الهواء الساخن في أنحاء الغرفة، وللتغلب على ذلك يمكنك وضع طبق من الثلج أمامها، ليبرد الهواء.

وفي أيام ارتفاع الحرارة، على الشخص أن يتسوق مبكرا فيما تحتفظ حرارة السيارة بدرجة منخفضة إلى جانب تجنب المشوربات التي تحتوي على السكر أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو تلك التي تحتوي على الكافيين، فذلك لن يساعدك ن وبدلا من ذلك يتوجب الاهتمام بشرب الماء حتى إن لم تشعر بالعطش، فالتعرق يفقد جسمك المزيد من الماء، وعليك تعويضه وإلا فستعاني من الجفاف.