طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة الملونة

وصفة رائعة خاصة للأطفال

المقادير اللازمة

100 جرام من الزبدة الطرية

160 جرام (1/2 كوب + 3 ملاعق كبيرة) سكر بني غامق

1 بيضة

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1 / ملعقتان صغيرتان من الملح

175 جرامًا (كوب وربع) دقيق

35 جرامًا (1/4 كوب) مسحوق كاكاو

200 جرام رقائق شوكولاتة ملونة

طريقة العمل

في وعاء ضعي الزبدة والسكر البني واخلطيهم بسرعة عالية حتى يتم الحصول على خليط مع قوام كريمي ناعم.

اكسري بيضة واستمري في الخلط حتى يتم دمجها في الخليط

أضيفي صودا الخبز ، والبيكنج بودر ، والملح ، والدقيق ، والكاكاو واخلطيهم حتى يكاد يكون متجانساً

تضاف الشوكولاتة وتخلط حتى تتوزع بالتساوي في العجين

اصنعي 8-10 كرات كبيرة من العجين (70-80 جرام لكل كرة) وضعيها متباعدة على صينية فرن مبطنة بورق الخبز

باستخدام راحة يديك قومي بتسطيح البسكويت في شكل قرص

سخني الفرن إلى 190 درجة

اخبزيها لمدة 8-12 دقيقة أو حتى تنضج قليلاً على الحواف لكنها لا تزال طرية في المنتصف

بمجرد خروج البسكويت وبينما لا تزال دافئة

رتبي باقي الشوكولاتة الملونة عليها واتركيها تبرد تمامًا لدرجة حرارة الغرفة