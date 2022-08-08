طريقة عمل بودينج الفستق

إذا كانت عائلتك تحب الفستق فاجئيهم بهذه الحلوى المصنوعة منزليًا

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب حليب كامل الدسم

1/2 كوب فستق غير مقشر ومحمص وغير مملح

1/2 كوب سكر أبيض

1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب كريمة ثقيلة

2 صفار بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

فستق مقطع اختياري للوجه

طريقة العمل

قشري الفستق وضعه في برطمان مع الحليب

غطي بإحكام بغطاء

ضعها في الثلاجة لمدة 24 ساعة تقريبًا

انزعي الفستق من الحليب

في قدر متوسط ​​الحجم على نار متوسطة سخني الحليب والكريمة ومستخلص الفانيليا ويقلب جيدا

يمزج السكر والملح والدقيق ونشا الذرة في وعاء خلط متوسط ​​الحجم

يقلب حتى يتجانس ويترك جانبا

في وعاء خلط معدني كبير اخفقي صفار البيض

أثناء التقليب المستمر اسكبي نصف كوب من خليط الحليب ببطء شديد في البيض

ببطء شديد صبي نصف كوب آخر من خليط الحليب أثناء الخفق

اخفقي المكونات الجافة ببطء

يسكب المزيج من وعاء الخلط مرة أخرى في القدر مع التحريك باستمرار

يطهى على نار متوسطة مع التحريك ببطء وباستمرار حتى يصبح المزيج كثيفًا

يرفع عن النار ويبرد إلى درجة حرارة الغرفة

انقليه إلى وعاء محكم وقومي بتبريده حتى يبرد تمامًا

يزين بالفستق المفروم ويقدم