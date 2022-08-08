شاهد: هالاند يقود مانشستر سيتي لأول انتصار بالبريميرليغ

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين وقاد مانشستر سيتي للفوز 2-0 أمام وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وفي ملعب “لندن” أمسية الأحد 7 أغسطس، حقق حامل اللقب مانشستر سيتي فوزًا صعبًا ضد الهامرز، أمام نحو 63 ألف مشجّع في المدرجات.

سجّل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، وعاد في الشوط الثاني للتهديف بالدقيقة 65 إثر تمريرة حاسمة من كيفين دي بروين.

وأصبح هالاند أول لاعب من طرف مانشستر سيتي يسجل ثنائية في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام 2-0

وفي مباراة أخرى، انقاد مانشستر يونايتد للهزيمة أمام 73 ألف مشجّع بملعبه “أولد ترافورد” بنتيجة 1-2 ضد برايتون لحساب الجولة الأولى أيضًا.

سجّل هدفي برايتون الألماني باسكال جروس في الدقيقتين 30 و39. فيما أحرز لاعب برايتون ماك أليستير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68.

لم يبدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة أساسيًا، ونزل في الشوط الثاني بديلًا من البرازيلي فريد بالدقيقة 53، لكنه لم يغير النتيجة.

شاهد ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 1-2



وحوّل برينتفورد تأخره 0-2 إلى تعادل مثير 2-2 مع نهاية المباراة أمام ليستر سيتي في ملعب “كينغ باور” أمام 32 ألف مشجع.

تيموثي كاستاني ودوسبري هول افتتحا النتيجة لليستر سيتي في الدقيقتين 33 و46، قبل أن يدرك برينتفورد التعادل بصعوبة.

وسجّل “النحل” هدفيه عن طريق إيفان توني في الدقيقة 68 وجوشوا داسيلفا قبل صافرة النهاية بـ4 دقائق.

ملخص مباراة ليستر سيتي وبرينتفورد 2-2