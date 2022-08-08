الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن سعد: استضافتنا لنزال البحر الأحمر يثبت أن المملكة وجهة عالمية لأقوى المنافسات الرياضية

الرياض – هاني البشر

أكد الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن سعد، المتحدث الرسمي باسم شركة Skill Challenge Entertainment المالكة لحقوق نزال “البحر الأحمر” أن المملكة العربية السعودية أضحت وجهة عالمية موثوقة لأقوى المنافسات الرياضية، وأشار سموه إلى عدة أمور تتعلق بنزال البحر الأحمر المرتقب، نجملها خلال الحوار التالي:

1. ما هو دور رياضة الملاكمة ضمن الطموحات والخطط الرياضية في المملكة العربية السعودية؟

– أود في البداية أن أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه للرياضة والقطاع الرياضي عامة في المملكة بجانب المتابعة من قبل سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فإن هذا النزال سيكون له أثر كبير على جميع محبي الرياضة عامة، وعلى محبي رياضة الملاكمة تحديداً، أو ممن يخططون لخوض وممارسة رياضة الملاكمة.

2. كيف عملتم على استضافة النزال الأكبر عالمياً في المملكة العربية السعودية؟ وهل يمكنك الحديث عن الدور الذي لعبه نجاح نزال الدرعية التاريخي في عام 2019؟

– بعد النجاح الكبير الذي حققناه في استضافة نزال الدرعية، الذي كان نقطة البداية لنا كشركة منظمة بالتعاون مع وزارة الرياضة واتحاد الملاكمة، أصبح لدينا طموحٌ أكبر وأن نساهم في تنظيم أحداث وفعاليات رياضية أكثر وأكبر، ونحن قادرون، بإذن الله، على استضافة هذه الفعاليات بهذا الدعم الذي نحصل عليه وبفضل الدعم اللامحدود أصبحت المملكة اليوم وجهة عالمية لأقوى المنافسات الرياضية.

– البداية كانت بتشجيع من أخي الأمير خالد بن عبد العزيز، فكان تنظيم هذا النزال حلماً بالنسبة له، وذلك لكونه يتابع ويهوى رياضة الملاكمة منذ صغره وكان طموحه منذ سنوات أن يتم تنظيم أكبر الأحداث العالمية في الملاكمة على أرض المملكة.

3. ما الذي تطمحون لتحقيقه من استضافة بطولة العالم للوزن الثقيل؟ وما هي أهدافكم الرئيسية؟

– نريد أن نظهر للعالم كله أن المملكة العربية السعودية قادرة على تنظيم أحداث رياضية كبرى مثل هذه، ونحاول الحرص دائماً أن تكون هناك فعاليات جميلة ومؤثرة ترافق هذه الأحداث وتقدم المتعة للجمهور الذي يحضرها.

4. هل لديك أي رسالة للجماهير في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط؟ ولماذا يجب عليهم شراء تذكرة لحضور النزال؟

– رسالتي للجمهور السعودي بكل أطيافه ممن يحبون الملاكمة أو المهتمين بالفعاليات الرياضية بشكل عام، أنتم العنصر الأساسي في هذا الحدث ويسعدنا أن نراكم في هذا النزال، لذا أدعوكم بأن لا تفوتوا فرصة حضور هذا الحدث الكبير والاستمتاع بالفعاليات الرائعة المرافقة له.

5. برأيك، كيف ستكون تجربة السياح وممثلي وسائل إعلام الذين سيأتون لمشاهدة وتغطية النزال في جدة؟

– لا شك أن السياحة تعد أحد الركائز الأساسية في المملكة العربية السعودية، وخاصةً ضمن رؤية المملكة 2030. يعتبر هذا الحدث- إضافةً إلى كونه حدثٌ رياضي- حدثاً سياحياً مهماً، حيث سيحظى الجمهور من السياح بفرصة فريدة للتعرف على المملكة العربية السعودية واكتشاف روعة مدينة جدة ومناطقها التاريخية، والاستمتاع بثقافة أهلها وتراثها.