الرياضة الأسمري يجدد للأهلي 3 مواسم

جدة- عائض الدهاس علمت مصادر” البلاد” أن اللاعب علي الأسمري اقترب من تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، وبينت المصادر أن الرغبة المشتركة بين الطرفين لتجديد العقد، تدفع بالمفاوضات قدما لإتمام التجديد بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية. يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض معسكرا خارجيا، تحضيرا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، وسيواجه الأهلي في أولى جولاته فريق القيصومة في جدة.