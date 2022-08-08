الأسمري يجدد للأهلي 3 مواسم

علمت مصادر” البلاد” أن اللاعب علي الأسمري اقترب من تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، وبينت المصادر أن الرغبة المشتركة بين الطرفين لتجديد العقد، تدفع بالمفاوضات قدما لإتمام التجديد بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض معسكرا خارجيا، تحضيرا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، وسيواجه الأهلي في أولى جولاته فريق القيصومة في جدة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م