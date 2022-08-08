الرياضة اتحاد البولو يوقع اتفاقية لصياغة اللوائح

الرياض ـ هاني البشر

وقع الاتحاد السعودي للبولو ممثلا في فيصل بن دويس المدير التنفيذي للاتحاد، وأحد مكاتب المحاماة اتفاقية تعاون بين الطرفين، بحضور فهد أبو نيان المدير التنفيذي للاتحاد، وإبراهيم المشعل المستشار القانوني للاتحاد، والدكتور حافظ المدلج المستشار الاقتصادي وأعضاء قسم الرياضة والترفية بمكتب قاروب. وتتضمن الاتفاقية تولي المكتب مسؤولية صياغة اللوائح والأنظمة وتشكيل اللجان القضائية والقانونية وتدريب أعضائها والقيام بمهام المستشار القانوني للاتحاد.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وتعاون أبرمها الاتحاد ضمن أهدافه مع عدة جهات لنشر اللعبة وتعزيز اللوائح والأنظمة لاحترافية العمل.