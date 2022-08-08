الدولية

أمريكا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1444 هـ       8 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : متابعات

رحبت الولايات المتحدة باتفاق اليوم لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل، مؤكدة أن هذا الاتفاق سيوفر فترة راحة مرحب بها للمدنيين ويسمح بتسليم الوقود الضروري والإمدادات الأخرى إلى غزة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، عن امتنان بلاده للجهود التي تبذلها مصر للمساعدة بالتوسط في هذه الاتفاقية.

وقال بلينكن: ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة العمل مع الشركاء لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة لكي يعيشوا بأمان يتمتعوا بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية.

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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