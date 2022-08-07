135 ألف طن نفايات منزلية أزيلت بالشرقية

الدمام ـ حمود الزهراني

رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الميلادي الجاري، 135734 طناً من النفايات المنزلية، و5782 متراً مكعباً من الأنقاض مجهولة المصدر في وسط الدمام, وتجديد وإصدار 11957 رخصة مهنية تجارية، ونقل ملكية 512 رخصة، وإلغاء أربع رخص، وإصدار 7 رخص تجارية، و53 سكنية، و4 سكنياً وتجارياً.

وسجلت الأمانة الجولات الرقابية فيما يتعلق بالنظافة وصحة البيئة 5441 إنذاراً، و6204 مخالفات، ومتابعة 851 بلاغاً، بينما أغلقت صحة البيئة 44 منشأة، وإتلاف 2566 كيلو جراماً من المواد مجهولة المصدر المخالفة.

وتمثلت هذه المخالفات بعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم وجود رخصة بلدية، أو مراجعة المستفيد للإنذارات المقدمة للمنشأة، وتدني مستوى النظافة العامة أو مخالفات المبني للمنشأة الصحية، وسوء تداول المواد الغذائية، وحفظ وتخزين المواد الغذائية، ومخالفة التجهيزات للمنشأة.

ورصدت إدارة مراقبة المباني خلال زيارتها 71 موقعاً، 33 مخالفة، و71 إنذاراً، ومعالجة 157 بلاغاً، وإزالة 19 مبنى آيلاً للسقوط، فيما سجلت إدارة الأسواق خلال زياراتها لـ3304 مواقع 1445 مخالفة، ومعالجة 259 بلاغاً، وتسجيل 1275 إنذاراً، وإغلاق 278 محلاً تجارياً، وإعادة فتح 236 متجراً عقب تصحيح أوضاعها. كما أنهت الأمانة صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وشبكات الري والآبار للأعوام 2019م – 2022م، بمساحة 525291 متراً مربعاً، وزراعة 684700 زهرة، و162091 من المزروعات من الأشجار والشجيرات، وزراعة 10200 م2 مسطحات خضراء, وتحرير 144 إنذاراً بما يتعلق بمعالجة التشوه البصري.