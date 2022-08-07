طريقة عمل مشروب الموهيتو الأصلي

موهيتو هو مشروب فاخر نشأ في كوبا يتكون من الليمون والنعناع والسكر والصودا
المقادير اللازمة
10 أوراق نعناع طازجة
½ ليمونة متوسطة مقطعة
2 ملاعق كبيرة سكر أبيض أو حسب الرغبة
1 كوب مكعبات ثلج أو حسب الحاجة
كوب مشروب غازي أو حسب الحاجة
طريقة العمل
ضع أوراق النعناع وقطعة واحدة من الليمون في كوب متين ا
ستخدم أداة خلط واطحنيه لإخراج زيوت النعناع وعصير الليمون.
أضيفي شرائح الليمون المتبقية و 2 ملاعق كبيرة من السكر واخلطيهم مرة أخرى لإخراج عصير الليمون
املأي الزجاج إلى الأعلى تقريبًا بالثلج
صبي الصودا
قومي بالتقليب وقدميه مثلج مع الثلج