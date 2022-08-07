طريقة عمل مشروب الموهيتو الأصلي

موهيتو هو مشروب فاخر نشأ في كوبا يتكون من الليمون والنعناع والسكر والصودا

المقادير اللازمة

10 أوراق نعناع طازجة

½ ليمونة متوسطة مقطعة

2 ملاعق كبيرة سكر أبيض أو حسب الرغبة

1 كوب مكعبات ثلج أو حسب الحاجة

كوب مشروب غازي أو حسب الحاجة

طريقة العمل

ضع أوراق النعناع وقطعة واحدة من الليمون في كوب متين ا

ستخدم أداة خلط واطحنيه لإخراج زيوت النعناع وعصير الليمون.

أضيفي شرائح الليمون المتبقية و 2 ملاعق كبيرة من السكر واخلطيهم مرة أخرى لإخراج عصير الليمون

املأي الزجاج إلى الأعلى تقريبًا بالثلج

صبي الصودا

قومي بالتقليب وقدميه مثلج مع الثلج