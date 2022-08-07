المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مشروب الموهيتو الأصلي

نيفين عباسaccess_time10 / محرم / 1444 هـ       7 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

موهيتو هو مشروب فاخر نشأ في كوبا يتكون من الليمون والنعناع والسكر والصودا

المقادير اللازمة

10 أوراق نعناع طازجة
½ ليمونة متوسطة مقطعة
2 ملاعق كبيرة سكر أبيض أو حسب الرغبة
1 كوب مكعبات ثلج أو حسب الحاجة
كوب مشروب غازي أو حسب الحاجة

طريقة العمل

ضع أوراق النعناع وقطعة واحدة من الليمون في كوب متين ا
ستخدم أداة خلط واطحنيه لإخراج زيوت النعناع وعصير الليمون.
أضيفي شرائح الليمون المتبقية و 2 ملاعق كبيرة من السكر واخلطيهم مرة أخرى لإخراج عصير الليمون
املأي الزجاج إلى الأعلى تقريبًا بالثلج
صبي الصودا
قومي بالتقليب وقدميه مثلج مع الثلج

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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