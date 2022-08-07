بدء فعاليات أسبوع الصناعة

الرياض- البلاد

تنطلق اليوم الأحد فعاليات أسبوع الصناعة الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مراكز دعم المنشآت بمدينة الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي الخبر وجدة، ويحضرها المهتمون بالقطاع ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع الصناعي.

وتضم فعاليات الأسبوع الصناعة أكثر من 25 لقاء حضوريا وافتراضيا بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف توحيد الجهود واستعراض الفرص الواعدة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في بدء ممارسة النشاط الصناعي، والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات الموجهة لهذا القطاع.

وخلال الفترة الماضية قدمت “منشآت” حزمة من البرامج والمبادرات المتخصصة لدعم القطاع الصناعي بهدف رفع مستوى الوعي بالقطاع الصناعي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات والجلسات النقاشية مع المسؤولين، إضافة إلى إطلاق دليل المستثمر الصناعي الذي يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع ، كما عملت على لتحسين أداء المنشآت في القطاع الصناعي وتحقيق النمو والتوسع عبر معرفة التحديات والصعوبات بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى أسواق جديدة.