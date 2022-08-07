“التجارة” تحذر من كشف بيانات بنكية

جدة – البلاد

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين “بعد الحصول على بياناتهم السرية بطرق احتيالية”.

وأوضحت أنها رصدت عددا من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة “تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال”، أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية، أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل، أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية “يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال”، وتتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: “الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق”.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق بِشأن ذلك مع الجهات المختصة لضبط مرتكبي هذه الجرائم، ومن تزويد أي طرف بالبيانات السرية، مؤكدة أنها لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم ، مشددة على أنها تستقبل البلاغات من خلال القنوات المعتمدة لديها فقط ، وهي: الرقم الموحد للوزارة 1900، وتطبيق “بلاغ تجاري”.