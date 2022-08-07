“الأفوكادو” فاكهة مليئة بالبروتين لصحة الحامل والجنين

يعتبر الأفوكادو من الفواكه المليئة بالألياف الضرورية للصحة المثلى أثناء الحمل. في الواقع ، إنها ضرورية لتعزيز حركات الأمعاء الصحية. كما أن إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأفوكادو إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل.

لسوء الحظ ، لا تحصل الكثير من الحوامل على ما يكفي من الألياف في وجباتهن الغذائية.

ولكن إليك الأخبار السارة: نصف حبة أفوكادو (100 جرام) توفر ما يقل قليلاً عن 7 جرامات من الألياف ، أو حوالي 25 في المائة من الحد الأدنى اليومي الموصى به البالغ 28 جرامًا من الألياف أثناء الحمل.

فوائد الافوكادو للحامل في الشهور الاولى

لدهون – حتى الصنف المشبع! – مهم للغاية أثناء الحمل. يمكن أن تساعد إضافة مصادر الدهون إلى الوجبات والوجبات الخفيفة في زيادة الشعور بالشبع ، لأن الدهون تجعل الأطعمة لذيذة المذاق وإليك هنا فوائد الأفوكادو للحامل في الشهور الأولى.

الأفوكادو غني بالدهون الصحية – وهي الدهون الأحادية غير المشبعة.

قد تساعد الدهون الموجودة في الأفوكادو في تحسين صحة القلب ، وتنظيم مستويات السكر في الدم ، وتساعدك على الشعور بالشبع بين الوجبات.

علاوة على ذلك ، قد يساعد تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل الأفوكادو أثناء الحمل في تحسين جودة النوم وبالتالي تخفيف أرق الحمل.

فوائد الافوكادو للحامل في الشهر الخامس

بالإضافة إلى البروتين والسعرات الحرارية بشكل عام ، تزداد احتياجاتك من بعض الفيتامينات والمعادن أثناء الحمل والتي يمكنك تحصيل فوائدها من الأفوكادو، وإليك هنا فوائد الأفوكادو للحامل في الشهر الخامس:

على سبيل المثال ، تحتاج الحوامل إلى المزيد من حمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين سي أكثر من الأشخاص غير الحوامل.

الأفوكادو هو مصدر مركّز للعديد من العناصر الغذائية اللازمة بكميات كبيرة أثناء الحمل بما في ذلك فيتامين سي وحمض الفوليك والمغنيسيوم.

تزداد طلبات الفولات بشكل ملحوظ أثناء الحمل بسبب الدور الحاسم لهذه المغذيات في نمو الجنين.

إن تناول نصف حبة أفوكادو (100 جرام) سيوفر حوالي 14 بالمائة من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك أثناء الحمل.

فوائد الافوكادو للحامل في الشهر التاسع

يعتبر الأفوكادو مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم ، والمواد المغذية التي لها أهمية خاصة لتنظيم ضغط الدم الصحي.

أثناء الحمل ، يمكن أن يساعد تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي.

على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2013 على 263 امرأة حامل أن أولئك الذين يستهلكون 250 إلى 300 ملليجرام إضافي (مجم) من البوتاسيوم يوميًا لديهم خطر منخفض بشكل كبير للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

لحسن الحظ ، الأفوكادو مصدر مركّز للبوتاسيوم. يحتوي نصف حبة أفوكادو (100 جرام) فقط على 485 مجم.

كما أن الأفوكادو مليء بالمغنيسيوم ، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم أيضًا.