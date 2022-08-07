الرياضة

إيسكو يغادر ريال مدريد ويلتحق بإشبيلية

محمد ابو الوفاaccess_time10 / محرم / 1444 هـ       7 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إيسكو يغادر ريال مدريد ويلتحق بإشبيلية

أعلن تادي إشبيلية الإسباني الأحد 7 أغسطس عن توصله لاتفاق مع متوسط ميدان ريال مدريد، إيسكو، في بيان رسمي عبر الإنترنت.

 

التحاق إيسكو (30 عامًا) بصفوف إشبيلية سيكون في صفقة انتقال حر مجاني، إثر نهاية عقده مع ريال مدريد في الصيف الجاري 2022.

 

سيخضع إيسكو إلى الفحوصات الطبية مع إشبيلية غدٍ الأثنين في عيادات النادي، قبل توقيع عقد يمتد لموسمين وينتهي في 2024.

 

وأسدل إيسكو الستار على 9 مواسم متتالية بقميص العملاق ريال مدريد، إذ وفد إليه عام 2013 من مالاجا مقابل نحو 30 مليون يورو.

 

m.abo.elwafa

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