“السياحة” تحصل على شهادة اعتماد دولية

جدة : البلاد

حصلت وزارة السياحة على شهادة الاعتماد الدولية لعملياتها الخاصة بدورة حياة البرمجيات ( ISO/IEC/IEEE 12207:2017 )، حيث تمكَّنت من اجتياز كافة مراحل التقييم والتدقيق التي تعتمدها الشهادة.

ونجحت وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات بالوزارة في تلبية كافة المتطلبات والشروط المُحددة لنيل هذه الشهادة، التي شملت تقديم أكثر من 40 وثيقة لدراستها والتدقيق فيها، بالإضافة إلى اجتيازها عدة مراحل من التقييم وجلسات النقاش.

وستُسهم هذه الشهادة الدولية في الارتقاء بكافة العمليات والتطبيقات التقنيـة بالوزارة في كافة مراحل التشغيل، ومنها عمليات تقنية المعلومات، ومستكشفات الأخطاء، وتطوير البرمجيات، كما ستسهم أيضاً في توحيد منهجية تنفيذ البرامج والمشـاريع، من خلال الدراسة والتحليل وتحديـد المتطلبات في مرحلة مبكرة، وضمان الجودة والجاهزية من خلال التكامل، والتحقق، وسرعة الانتقال، والتنفيذ.

وأكدت المديرة العامة لحلول تقنية المعلومات في وزارة السياحة نهى السعيد، أن هذه الشهادة هي نتيجة للعمل الدؤوب للفريق من أجل تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال البرمجيات، كما أنها تعكس التزام وزارة السياحة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها، مبينة حرص الوزارة على تقديم الأفضل من خلال العمل على تحديد أفضل الممارسات المعتمدة في توثيق الإجراءات والمعايير الخاصة بضمان الجودة، التي تسهم بشكل كبير في تفعيل إستراتيجية السياحة الرقمية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن شهادة الاعتماد الدولية للعمليات الخاصة بدورة حياة البرمجيات، تُعَدُّ اعترافاً دولياً بجودة منتجات وخدمات التطبيقات الإلكترونية التي تقدمها المنشأة، وتؤكد تلبيتها لاحتياجات المستفيدين منها، من خلال تحديد العمليات الخاصة بدورة الحياة لتطوير الأنظمة الإلكترونية والتحكم فيها وتحسينها.