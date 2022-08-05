مهرجان بريدة للتمور يستعرض أجود أنواع التمور

يحرص التجار والمتسوقون بمهرجان بريدة للتمور ، للحصول على أجود أنواع التمور في موسم يعد الأوفر في الإنتاج لأكثر من 45 نوعا من التمور ، كما أن ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها منطقة القصيم خلال الأيام الماضية جعلت العديد من اصناف التمور تبدو أكثر نضوجا ، بينما ظلت أسعار التمور معتدلة حيث تراوحت أسعارها من 50 إلى 120 ريالاً للتمر السكري “المفتل” للعبوة الواحدة التي تزن 3 كيلوغرامات ، نتيجة وفرة المعروض من التمور.

يذكر أن محصول التمور لهذا العام بمزارع منطقة القصيم، متوفر وبجودة عالية، وذلك بسبب معرفة المزارعين بالطرق الزراعية السليمة والجيدة ، التي جعلتهم يهتمون جيداً بالنخيل كي تكون نظرة وحسنة أمام التجار والمتسوقين ، كما أن حركة العرض والطلب على أنواع التمور عامة تشهد إقبالاً وخصوصاً من أصحاب الشركات والمصانع المختصة بالتمور وتصنيعها.