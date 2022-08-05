القيادة تُعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنتمنى لكم موفور الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأتمنى لكم دوام الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.