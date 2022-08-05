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القيادة تُعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1444 هـ       5 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنتمنى لكم موفور الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين / فيدل راموس، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأتمنى لكم دوام الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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