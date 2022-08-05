احترس.. النوبات القلبية تهدد الملايين بسبب هذا الشعور

النوبات القلبية شهدت انتشارا بين عدد من الفئات مع تعدد أسباب حدوثها بين حين وآخر.

وتحدث نوبات القلب عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تكون قاتلة للمريض ومدمرة.

وفي حين أن معظم عوامل الخطر لهذه الأحداث جسدية، تشير دراسة جديدة إلى أنها قد تكون نفسية أيضا.

ونشرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) دراسة تشير إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة.

وذلك بنسبة تصل إلى 29٪.

ووجد الباحثون أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يزيدان من خطر حدوث حادثة قلبية وعائية قاتلة أخرى، وهي السكتة الدماغية.

حيث يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ.

وفي حديثه عن خلفية البحث، قال كريستال سين: “على مدى أربعة عقود من البحث، أثبتت بوضوح أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يرتبطان بنتائج صحية ضارة”.

ويأتي البحث في وقت يتزايد فيه الشعور بالوحدة، لا سيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

ولكن أيضا في الفئات العمرية الأكبر سنا.

وتُعرّف العزلة الاجتماعية على أنها ندرة الاتصال بين شخص وآخر من أجل العلاقات الاجتماعية مثل العائلة والأصدقاء.

في حين أن الوحدة هي الشعور بالوحدة أو الاتصال بالآخرين بشكل أقل مما هو مرغوب فيه.

وأوضح سين: “يمكن للأفراد أن يعيشوا حياة منعزلة نسبيا ولا يشعرون بالوحدة.

وعلى العكس من ذلك، قد يظل الأشخاص الذين لديهم العديد من الاتصالات الاجتماعية يعانون من الوحدة”.

ومع ذلك، قال سين إنه بشكل عام، هناك “دليل قوي يربط بين العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مع زيادة خطر تدهور صحة القلب والدماغ بشكل عام”.

وفي حين أنه عامل مهم في صحة القلب والأوعية الدموية والعصبية، فمن المهم ملاحظة أن هذا البحث ليس نهائيا وليس سببيا.

ومع ذلك، قال سين: “هناك حاجة ملحة لتطوير وتنفيذ وتقييم البرامج والاستراتيجيات للحد من الآثار السلبية للعزلة الاجتماعية والوحدة.

وذلك على القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ، وخاصة بالنسبة للسكان المعرضين للخطر”.

وعلاوة على ذلك، أضاف سين أن الأطباء يجب أن يتخذوا إجراءات أيضا، وأن عليهم “سؤال المرضى عن تكرار نشاطهم الاجتماعي”.

“وما إذا كانوا راضين عن مستوى تفاعلهم مع الأصدقاء أو العائلة [ومن المحتمل] أن يكونوا مستعدين لإحالة الأشخاص المعزولين اجتماعيا أو وحيدين”.

وبالإضافة إلى إمكانية تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فإن هذه التفاعلات ستؤدي بدورها إلى تحسين صحتهم العقلية.

وهو أمر يعاني منه الشباب في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من وجود صلة بين الصحة العقلية والنوبات القلبية، فإن هذا البيان يوفر نافذة على التأثير الذي يمكن أن تحدثه الصحة العقلية.