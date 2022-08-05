الرياضة أخضر السلة للشباب يتأهل إلى نهائي الخليجية ونهائيات الآسيوية

الرياض – هاني البشر

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية، ونهائي بطولة الخليج بعد فوزه على نظيره الكويتي ٧٠ -٥٠ بفارق ٢٠ نقطة، في لقاء نصف النهائي الذي أقيم اليوم على صالة نادي الوصل بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويواجه غدًا السبت نظيره القطري في نهائي البطولة عند الساعة ٥،٣٠ مساء. قدم الأخضر مستوى فنيا مميزا، خاصة في الفترتين الثالثة والرابعة. تقدم المنتخب الكويتي الفترة الأولى ١٣-١٠ ، والفترة الثانية انتهت كذلك لصالحه ٣٠-٢٩، ولكن الفترة الثالثة شهدت تغيرا وأفضلية وسيطرة للأخضر، حيث سجل ٢٣ نقطة، واستمر على نفس الأداء والمستوى في الفترة الرابعة، لينهى اللقاء لصالحه بفارق ٢٠ نقطة. اللاعب عبدالرحمن بن محفوظ كان الأكثر تسجيلًا للنقاط ٣٤ نقطة، يليه اللاعب رضا المعيني ١٣ نقطة. من جهته، هنأ رئيس الاتحاد السعودي السعودي الدكتور غسان طاشكندي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وصول المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية، الذي يمتد إلى الإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية وكرة السلة، وهنأ طاشكندي البعثة في اتصال برئيس البعثة عضوٍ مجلس الإدارة حمود المالكي هذا الإنجاز، متمنيا تحقيق كأس الخليج في اللقاء الذي يجمع الأخضر مع نظيره القطري غدًا السبت.