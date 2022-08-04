5 لاعبين يغادرون ريال مدريد هذا الميركاتو

ذكرت تقارير إعلامية صادرة الخميس 4 أغسطس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي 2022.

بحسب “footballtransfers” فإن ريال مدريد قرر ببيع كل من أندريه لونين وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس وماريانو دياز وماركو أسينسيو.

النادي الملكي عزز صفوفه في الميركاتو الحالي بالمدافع الألماني أنطونيو روديغير من تشيلسي بالمجان، وأوريلين تشاوميني من موناكو الفرنسي.

ويخطط الرئيس فلورينتينو بيريز لبيع اللاعبين الـ5 المذكورين بعد استشارة المدرب الإيطالي للفريق كارلو أنشيلوتي، الذي منحه الضوء الأخضر.

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يلعب ريال مدريد أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي في الـ10 من أغسطس الجاري بالملعب الأولمبي في برلين.

قبل أن يستهل الملكي مشواره في الدوري الإسباني بملاقاة الصاعد حديثًا ألميريا يوم 14 أغسطس خارج الديار في ملعب “ميديتيرانيو”.