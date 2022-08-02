292 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

وصل إلى المدينة المنورة أمس, 12438 حاجاً من عدة جنسيات ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 292992 حاجا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 280238 حاجاً , قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج , فيما أستقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً , في حين وصل 4480 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية مغادرة 13863 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر , بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 219966 حاجاً , فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73026 حاجاً مساء أمس. وتضنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 987 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها 2651 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1177 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 57 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 423 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة. من ناحية أخرى تقدم جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري خدمات تطوعية لضيوف الرحمن زوار مسجد المسجد النبوي في الموسم الثاني من الحج بعد أن منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة حج هذا العام ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج . وتنفذ إدارة الجمعية العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المنفذة لموسم الحج من أبرزها، مشروع إفطار صائم في عشر ذي الحجة بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في المسجد النبوي الشريف للحجاج والزوار، ومشروع الصدقة خلال شهر ذي الحجة مستهدفا الأشد احتياجاً لصالح الأسر المستفيدة بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مشروع سُقيا الماء للمساجد والحجاج حيثُ يتم توزيع عبوات الماء على زوار المدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى داخل المنطقة، ومشروع الأضاحي الذي يوزع على الأسر المستفيدة، ومشروع تفريج الكرب، ومشروع دعم الأسر بالسلال الغذائية، ومشروع دعم الأوقاف السبعة الخاصة بالجمعية التي يعود ريعها للأسر المستفيدة .



وتحرص جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري على تنفيذ البرامج والمشاريع المتوافقة مع خطتها الإستراتيجية وذلك لتقديم الخدمات والرعاية للأسر المستفيدة وإخراجها من الحالة الرعوية إلى الحالة التنموية من خلال الأهداف البيعية من ضمنها التسويق الإلكتروني والتسويق عبر المؤسسات المانحة .