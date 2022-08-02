«موهبة» الإثرائي استثمار لأوقات الطلاب

الرياض ـ البلاد

انطلقت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وينفذه قسم الموهوبين بمركز الأمير ناصر بن عبد العزيز لرعاية الموهوبين ويستمر حتى العشرين من الشهر الحالي. ويستهدف البرنامج الطلبة المجتازين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، للأعوام 2020 م و2021م و2022م، بالإضافة إلى أن المنهج العلمي للبرنامج يرتكز على أربعة مسارات هي العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، ويتكون من عدة وحدات علمية إثرائية متخصصة، ونشاطات تطبيقية ومشروعات علمية، وحقائب نشاطات مهارية، ورحلات وزيارات علمية. ويسهم البرنامج إلى استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتوسيع مداركهم العقلية والمعرفية، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن 21 وتوفير بيئة علمية وإثرائية تمكن الطلبة من مخالطة أقرانهم الموهوبين بنفس الفئة العمرية، إضافة إلى ممارسة أنشطة علمية تحت إشراف متخصصين لإبراز قدراتهم الإبداعية. كما انطلقت أمس بتعليم ينبع فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة ينبع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وبالتكامل مع وزارة التعليم، وذلك في مقر المتوسطة الثانية بينبع الصناعية، بمشاركة 100 طالبة موهوبة من مدارس تعليم المحافظة . وأوضحت رئيسة البرنامج بتعليم ينبع وداد الرحيلي أن البرنامج الذي يستمر على مدى 15 يوما، يتضمن 5 وحدات إثرائية و 6 حقائب تدريبية في مجموعة من البرامج والأنشطة في المجالات الثقافية والمهارية والاجتماعية والرياضية، كما ستتلقى الطالبات المشاركات مهارات علمية وأنشطة شخصية وزيارات ميدانية، يقدمها كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة من خلال مسارين أساسيين هما مسار التدريب العلمي ومسار المهارات الشخصية. وأبانت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي يهدف إلى إثراء معارف الطالبات الموهوبات و بناء خبرات علمية وعملية لهن وفق منهجيات علمية تسهم في بناء المواطن المنافس عالميًا.